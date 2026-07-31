मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में CJI क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "प्रधानमंत्री के पद से एक पवित्रता जुड़ी हुई है। कोर्ट ये मानकर नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री गलत काम करेंगे। यह गलत होगा कि चयन समिति में बहुमत होने के कारण प्रधानमंत्री 'गलत मंशा' से काम करेंगे या लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री के फैसले को भरोसे लायक नहीं माना जाएगा, तो क्या मंत्रिमंडल चुनते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज से सलाह लेने की शर्त रखी जाएगी?