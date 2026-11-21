'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैन्य सहायता भारत के बढ़ते कद को दबाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थी

'ऑपरेशन सिंदूर' में चीन ने क्यों की थी पाकिस्तान की मदद? अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ खुलासा

लेखन भारत शर्मा 08:34 pm Nov 21, 202608:34 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रमुख संसदीय आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैन्य सहायता भारत के बढ़ते कद को दबाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। 'अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग' (USCC) ने रिपोर्ट में कहा कि चीन न केवल सीमा पर सैन्य दबाव बना रहा है, बल्कि औद्योगिक आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है।