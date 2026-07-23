प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार में अपनी-अपनी शर्तों को लेकर बातचीत लगभग ठप है (फाइल तस्वीर)

सोनम वांगचुक का रुख हुआ नरम फिर क्यों अटकी प्रदर्शनकारियों और सरकार में बातचीत?

लेखन आबिद खान 06:08 pm Jul 23, 202606:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच बातचीत एक तरह से ठप पड़ी है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 4 बार CJP को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहीं, CJP ने कहा कि सरकार को अगर बात करना है तो वो जंतर-मंतर आए। इसे लेकर संसद में भी गतिरोध जारी है। आइए समझते हैं बातचीत क्यों अटक गई है।