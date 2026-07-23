सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रस्ताव रखा, कहा- पसंदीदा जगह पर मिलने को तैयार

सिंह ने कहा, "सरकार ने कल दोपहर से बातचीत के लिए 4 औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। यह हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत जेपी नड्डा के कार्यालय या उनके घर पर हो सकती है। हम अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान को बीच में नहीं लाएंगे। हम धीरे-धीरे समाधान की ओर बढ़ेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बातचीत करें।"