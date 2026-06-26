ब्रिटेन ने भारतीय कैप्टन को क्यों गिरफ्तार किया, दूतावास भी सक्रिय; क्या है मामला?

गिरफ्तारी

रूस से तेल लादकर निकला था पंत का जहाज

38 वर्षीय कैप्टन पंत MV स्मिरटोस नामक जहाज की कमान संभाले हुए थे। ये जहाज 4 जून को रूस से लगभग 7 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था। 14 जून को यह जहाज इंग्लिश चैनल से गुजर रहा था, तभी ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) और ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर इसे रोक लिया। रॉयल मरीन कमांडो हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे और कब्जा कर लिया। इसी दिन पंत की गिरफ्तारी हुई।