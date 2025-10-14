महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वरिष्ठ माओवादी नेता ने 60 सदस्यों के साथ हथियार डाले- रिपोर्ट

पत्र

आत्मसमर्पण से पहले साथियों के नाम लिखा पत्र

न्यूज18 के मुताबिक, आत्मसमर्पण से पहले सोनू ने अपने साथियों को पत्र लिखा, जिसमें उसने कार्यकर्ताओं से 'खुद को बचाने' और 'व्यर्थ बलिदान' न देने का आह्वान किया। सोनू ने अपने साथियों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वह सशस्त्र संघर्ष जारी नहीं रख सकते। उन्होंने माओवादियों के रास्ते को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने माओवादियों के पतन को रोकने में अपनी असमर्थता के लिए माफी मांगी और माओवादियों को भारी नुकसान के लिए नेतृत्व की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया।