महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वरिष्ठ माओवादी नेता ने 60 सदस्यों के साथ हथियार डाले- रिपोर्ट
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां वरिष्ठ माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। सोनू के इस कदम को नक्सलवाद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि तेलंगाना के मूल निवासी सोनू ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है।
पत्र
आत्मसमर्पण से पहले साथियों के नाम लिखा पत्र
न्यूज18 के मुताबिक, आत्मसमर्पण से पहले सोनू ने अपने साथियों को पत्र लिखा, जिसमें उसने कार्यकर्ताओं से 'खुद को बचाने' और 'व्यर्थ बलिदान' न देने का आह्वान किया। सोनू ने अपने साथियों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वह सशस्त्र संघर्ष जारी नहीं रख सकते। उन्होंने माओवादियों के रास्ते को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने माओवादियों के पतन को रोकने में अपनी असमर्थता के लिए माफी मांगी और माओवादियों को भारी नुकसान के लिए नेतृत्व की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया।
आत्मसमर्पण
पुलिस को युद्धविराम के लिए लिखा था पत्र
रिपोर्ट के मुताबिक, सोनू ने 15 अगस्त को पुलिस को एक मौखिक और लिखित बयान जारी कर दावा किया था कि वे युद्धविराम के लिए तैयार हैं। सोनू ने सितंबर में एक और बयान जारी कर कहा था कि हथियार डालने को लेकर केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो में चर्चा हुई थी। इस पर बसवराजू की हत्या (21 मई को छत्तीसगढ़) से पहले ही फैसला हो चुका था। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है।