अमेरिका के मिसौरी में स्काईडाइविंग के लिए जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 12 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

स्काईडाइव कैनसस सिटी की ओर से एकल-इंजन पैसिफिक एयरोस्पेस पी750 ने 11 स्काईडाइवर को लेकर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान ऊंचाई हासिल करने में असफल रहा और अचानक बाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद बटलर मेमोरियल हवाई अड्डे के पास रनवे से लगभग 274 मीटर दूर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। पायलट हाईवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान अचानक थम गया और नाक के बल नीचे गिरा।