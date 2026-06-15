अमेरिका के मिसौरी में स्काईडाइविंग के लिए जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 12 की मौत
क्या है खबर?
अमेरिका के मिसौरी राज्य में सोमवार को बड़ी दुर्घटना हुई है। यहां स्काईडाइविंग के लिए जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। बेट्स काउंटी आपातकालीन प्रबंधन के प्रवक्ता ने बतााय कि स्काईडाइविंग कंपनी द्वारा किराए पर लिया गया विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही नीचे गिर गया। विमान में 11 स्काईडाइवर और एक पायलट सवार था। कोई भी जीवित नहीं बचा है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
स्काईडाइव कैनसस सिटी की ओर से एकल-इंजन पैसिफिक एयरोस्पेस पी750 ने 11 स्काईडाइवर को लेकर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान ऊंचाई हासिल करने में असफल रहा और अचानक बाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद बटलर मेमोरियल हवाई अड्डे के पास रनवे से लगभग 274 मीटर दूर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। पायलट हाईवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान अचानक थम गया और नाक के बल नीचे गिरा।
जांच
इंजन की खराबी से हुआ हादसा?
अमेरिकी विमान विशेषज्ञों ने बताया कि विमान की इंजन में खराबी से अचानक वह अपनी शक्ति खो बैठा और ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे समस्या रखरखाव संबंधी समस्या या पायलट के अनुभव की कमी के बजाय ईंधन में पानी या ईंधन फिल्टर की खराबी मानी जा रही है। फिलहाल, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने जांच शुरू कर दी है और 12 से 24 महीनों में अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने की उम्मीद है।
इतिहास
अमेरिका के इतिहास में बड़ा स्काईडाइविंग हादसा
अमेरिकी पैराशूट एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 10 सालों में स्काईडाइविंग से संबंधित 8 घातक विमान दुर्घटनाएं हुई थीं, जिसमें 25 लोग मारे गए हैं। सोमवार को हुई दुर्घटना इतिहास की बड़ी स्काईडाइविंग दुर्घटना है। इससे पहले 2019 में हवाई राज्य के वायलुआ द्वीप पर स्काईडाइविंग विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1995 में वर्जीनिया के वेस्ट प्वाइंट में भी हादसा हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जान गई थी।
ट्विटर पोस्ट
मिसौरी में हादसा
NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026
According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… pic.twitter.com/qlUxhfkfRN