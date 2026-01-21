कौन हैं जम्मू-कश्मीर की सिमरन बाला, जो गणतंत्र दिवस पर पुरुष CRPF टुकड़ी की कमान संभालेंगी?
क्या है खबर?
इस बार 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ (पूर्व में राजपथ) पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी, तब उसमें एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा। परेड में जम्मू-कश्मीर की 26 वर्षीय सिमरन बाला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। सिमरन से पहले भी महिला CRPF अधिकारियों ने टुकड़ियों की कमान संभाली है, लेकिन यह पहली बार होगा, जब कोई महिला 140 पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। कौन हैं सिमरन बाला? आइए, जानते हैं।
पहचान
नौशेरा की रहने वाली हैं सिमरन
सिमरन का जन्म वर्ष 2000 में राजौरी के नौशेरा शहर में हुआ था। यह शहर भारत-पाकिस्तान सीमा के पास है, जहां आए दिन गोलीबारी की आवाज आती है। उनके पिता भी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक बताए जाते हैं, जो अब स्कूल में शिक्षक हैं। सीमा के पास घर और पिता का सेना से जुड़ाव, उनको इस क्षेत्र में लेकर आया। सिमरन ने 10वीं तक पढ़ाई नौशेरा से की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू गईं थीं।
पढ़ाई
पहले ही प्रयास में निकाली UPSC की परीक्षा
सिमरन ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई जम्मू के गांधीनगर में सरकारी महिला कॉलेज से की है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैयारी शुरू कर दी। सिमरन ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली और 2023 में ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल की। इसके साथ ही सिमरन उस साल जम्मू-कश्मीर में सफल होने वाली 151 उम्मीदवारों में एकमात्र महिला उम्मीदार थीं।
उपलब्धि
छत्तीसगढ़ में मिली थी पहली तैनाती
UPSC की ओर से आयोजित CAPF की परीक्षा पास करने के बाद सिमरन को हरियाणा के गुरूग्राम स्थित CRPF अकादमी में ट्रेनिंग दी गई थी। इस दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और जन व्याख्यान विषय में पुरस्कार पाया था। प्रशिक्षण के बाद सिमरन की पहली तैनाता छत्तीसगढ़ में हुई थी। यहां उन्होंने 'बस्तरिया' बटालियन में नक्सल विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी संभाली थी। सिमरन का परेड में शामिल होकर पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करना एक ऐतिहासिक मौका माना जा रहा है।
खास
परेड में और क्या खास?
कर्तव्य पथ पर परेड में CRPF और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की महिला 'डेयर डेविल्स' की एक संयुक्त टीम भी कदमताल करते दिखेगी। यह टीम बुलेट चलाएगी। हालांकि, दोनों सुरक्षा बलों की महिला जवानों ने 2020 के परेड में भी अपना प्रदर्शन किया था। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का पैदल दस्ता और बैंड टीम भी परेड करेगी। भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स (RVC) का विशेष जानवरों का एक दस्ता भी जवानों के साथ कदमताल करेगा।