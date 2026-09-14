गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले की पहचान कल्याण बैंसला के तौर पर हुई है

गुरुग्राम: महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले कल्याण बैंसला के बारे में क्या-क्या पता चला?

लेखन आबिद खान 06:16 pm Sep 14, 202606:16 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को पहले रोकने फिर टक्कर मारने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। कार चालक का नाम कल्याण बैसला है, जो हरियाणा के ही पलवल का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर आरोपी ने खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बता रखा है। इसके अलावा उसने खुद को भारतीय रग्बी टीम का खिलाड़ी भी बताया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।