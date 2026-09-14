गुरुग्राम में एक कार ने महिला बाइक सवार को टक्कर मार दी

गुरुग्राम: महिला बाइकर के पीछे पड़ा कार चालक, नहीं रुकी तो मारी टक्कर; सामने आया वीडियो

लेखन आबिद खान 10:31 am Sep 14, 202610:31 am

क्या है खबर?

हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला बाइकर के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। महिला बाइकर सिया ने आरोप लगाया कि कार सवार कुछ लोग पहले उनका पीछा कर रहे थे और बाद में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक कई मीटर तक घिसटती चली गई। टक्कर मारने के बाद कार सवार आरोपी फरार हो गए। पूरी घटना सिया की बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।