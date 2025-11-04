LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / कौन हैं भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा, जिनका सूडान में विद्रोही बलों ने किया अपहरण?
कौन हैं भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा, जिनका सूडान में विद्रोही बलों ने किया अपहरण?
ओडिशा निवासी आदर्श बेहरा का सूडान में विद्रोही बलों ने अपहरण कर लिया है

कौन हैं भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा, जिनका सूडान में विद्रोही बलों ने किया अपहरण?

लेखन भारत शर्मा
Nov 04, 2025
11:46 am
क्या है खबर?

सूडान में जारी हिंसा में अब तक 1.50 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। विद्रोही बलों ने अब एक भारतीय परिवारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। युद्धग्रस्त अल-फशर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) ने भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा (36) का अपहरण कर लिया है। भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने इसकी पुष्टि करते हुए आदर्श की रिहाई प्रयास करने की बात कही है। आइए जानते हैं आखिरी आदर्श बेहरा कौन हैं।

वीडियो

वीडियो में RSF के जवानों के साथ दिखे आदर्श

NDTV की ओर से जारी एक वीडियो में सूडान के विद्रोही बल RSF के दो जवान एक भारतीय नागरिक के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक को अंग्रेजी में उससे पूछते हुए सुना जा सकता है, "क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं?" उसके पीछे खड़ा एक अन्य सैनिक उसे कहने के लिए प्रेरित करता है, "दागालो गुड"। दरअसल, वह RSF कमांडर मोहम्मद हमदान दागालो उर्फ हेमेदती के बारे में बात कर रहा होता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

पहचान

आखिर कौन हैं भारतीय नागरिक आदर्श?

वीडियो में दिख रहे भारतीय की पहचान ओडिशा के जगतसिंहपुर जिला निवासी आदर्श बेहरा के रूप में हुई है। उनका कथित तौर पर अल-फशर से अपहरण किया गया था और माना जा रहा है कि उन्हें खार्तूम से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर दक्षिण दारफ़ुर में RSF के गढ़ न्याला में ले जाया गया है। बेहरा 2022 से सूडान में सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी सुस्मिता बेहरा के अनुसार, उनके 8 और 3 साल के दो बेटे हैं।

बयान

आदर्श की पत्नी ने क्या दिया बयान?

आदर्श की पत्नी सुस्मिता ने NDTV से कहा, "अपने पति के अपहरण की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। पहले, उन्होंने बताया था कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है।" सुस्मिता ने आगे कहा, "मेरे परिवार ने ओडिशा सरकार के साथ-साथ भारतीय विदेश मंत्रालय से भी उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। वह जल्द से जल्द अपने पति को वापस घर देखना चाहती हैं।"

गुहार

आदर्श RSF के सामने रिहाई की गुहार लगाते दिखे

आदर्श के परिवार द्वारा साझा किए गए एक अन्य वीडियो में उन्हें जमीन पर हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है। वह कहते हैं, "मैं यहां अल-फशर में हूं जहां हालात बहुत खराब हैं। मैं दो साल से बड़ी मुश्किल से यहां रह रहा हूं। मेरा परिवार और बच्चे बहुत चिंतित हैं। मैं राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाता हूं।" बता दें कि आदर्श सूडान में रह रहे सैकड़ों भारतीयों में से एक हैं।

प्रयास

आदर्श की रिहाई के क्या किए जा रहे हैं प्रयास?

आदर्श के वीडियो के सुर्खियों में आने के कुछ ही देर बाद भारत में सूडान के राजदूत एल्टॉम ने कहा कि वे भारत के साथ निकट समन्वय कर रहे हैं और RSF से आदर्श की रिहाई सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब से पकड़े गए भारतीय नागरिक के बारे में रिपोर्टें सामने आई हैं, तब से हम भारत के विदेश मंत्रालय के साथ निकट संपर्क में हैं। क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियां बहुत अधिक अप्रत्याशित हैं।

भरोसा

एल्टॉम ने दिया आदर्श को सुरक्षित वापस लाने का भरोसा

एल्टॉम ने कहा, "यह मिलिशिया अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श की सुरक्षित और स्वस्थ वापसी हो। हम एक सरकार के रूप में उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "हम भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम आदर्श की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे।"

स्थिति

सूडान में जमीनी स्थिति क्या है?

आदर्श के अपहरण की खबर सूडान में व्यापक मानवीय संकट के बीच आई है, जहां चल रहे संघर्ष ने दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है और नागरिकों को खतरे में डाल दिया है। यह अफ्रीकी देश गृहयुद्ध की चपेट में है जहां राष्ट्रीय सेना और RSF एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ताजा तनाव तब बढ़ा जब RSF ने दारफुर के सेना के कब्जे वाले आखिरी बड़े शहर अल-फ़शर पर कब्जा कर लिया। वहां हजारों नागरिक फंसे हैं।