छत्तीसगढ़: गांव के कुएं में गिरे 4 हाथी, बचाव अभियान शुरू
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में मंगलवार सुबह 4 हाथियों के एक गहरे कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। हाथी अभ्यारण्य से सटे हरदी गांव में बने कुएं में गिरे थे। ग्रामीणों ने जब सुबह 4 हाथियों को उसमें फंसा देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। हाथियों की चिंघाड़ सुनने के बाद ग्रामीण गड्ढे के पास पहुंचे थे। इनमें एक मादा, 2 नर और एक बच्चा हाथी शामिल है।
बचाव
कुएं में कैसे गिरे हाथी?
ETV भारत के मुताबिक, जंगल का दल सोमवार देर रात को जंगल से भटककर गांव की ओर पहुंच गया था। यहां खेतों के किनारे के किनारे एक पुराना कुआं था, जो काफी समय से खुला था। कुएं में बारिश का पानी भी भरा है। रात में झुंड में चल रहे 4 हाथी इसमें गिर गए और निकल नहीं सके। हाथियों के फंसने की सूचना मिली तो आसपास के चरौदा, रेंकाभाठा और मुड़पारसे गांव के लोग भी उनको देखने पहुंच गए।
अभियान
इलाके की घेराबंदी की गई
वन विभाग के अधिकारियों ने हरदी गांव की घेराबंदी कर ली है। उनका कहना है कि अभी झुंड के हाथी जंगल में मौजूद हैं, ऐसे में चिंघाड़ सुनकर वे यहां पहुंचकर उत्पात मचा सकते हैं। विभाग के अधिकारी फिलहाल लकड़ी और रस्सी के सहारे रास्ता बनाकर हाथी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाव अभियान के लिए क्रेन, JCB मशीन और मोटी रस्सियों की जरूरत है, जो उपलब्ध नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
कुएं में गिरे हाथी
4 elephants including 2 calves fell in open well with water filled about 6 ft at Barnawapara area, some 100 km from #Chhattisgarh capital. The rescue operation has begun. @moefcc (Centre) in Feb 2022 asked all states (chief wildlife warden) to cover open wells to protect… pic.twitter.com/4990DDHEH2— Ejaz Kaiser (@KaiserEjaz) November 4, 2025