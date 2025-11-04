छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण्य से सटे गांव में एक कुएं में गिरे 4 हाथी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

छत्तीसगढ़: गांव के कुएं में गिरे 4 हाथी, बचाव अभियान शुरू

लेखन गजेंद्र 11:06 am Nov 04, 202511:06 am

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में मंगलवार सुबह 4 हाथियों के एक गहरे कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। हाथी अभ्यारण्य से सटे हरदी गांव में बने कुएं में गिरे थे। ग्रामीणों ने जब सुबह 4 हाथियों को उसमें फंसा देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। हाथियों की चिंघाड़ सुनने के बाद ग्रामीण गड्ढे के पास पहुंचे थे। इनमें एक मादा, 2 नर और एक बच्चा हाथी शामिल है।