दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में कब होगी बारिश? जानिए कहां तक पहुंचा मानसून

बारिश

दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना

अभी मानसून को आने में काफी समय है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 10 से 14 जून तक बारिश की संभावना बन रही है। IMD के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 और 12 जून को तेज आंधी चलेगी और कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10-14 जून, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9-14 जून, बिहार में 10-12 जून को बारिश की संभावना है।