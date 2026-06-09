दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में कब होगी बारिश? जानिए कहां तक पहुंचा मानसून
क्या है खबर?
केरलम में मानसून की बारिश लोगों को राहत दे रही है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों के पसीना छुड़ा दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। हालांकि, इसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहरों में पहुंचने में अभी 25 से 30 दिन लगेंगे।
मानसून
कहां तक पहुंचा मानसून?
IMD के मुताबिक, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी बढ़ेगा। अगले 7 दिन तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है।
बारिश
दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना
अभी मानसून को आने में काफी समय है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 10 से 14 जून तक बारिश की संभावना बन रही है। IMD के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 और 12 जून को तेज आंधी चलेगी और कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10-14 जून, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9-14 जून, बिहार में 10-12 जून को बारिश की संभावना है।
बारिश
इस बार सामान्य से कम होगी बारिश
IMD ने अपने पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए इस साल जून-सितंबर मानसून के दौरान देश में दीर्घकालिक औसत (LPA) की 90 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें 4 प्रतिशत कम या ज्यादा की संभावना है। पहले IMD का पूर्वानुमान 92 प्रतिशत बारिश होने का था। बता दें कि भारत में जून से सितंबर तक की बारिश का कृषि में अहम योगदान है। LPA के 96 से 104 प्रतिशत के बीच की बारिश को सामान्य माना जाता है।