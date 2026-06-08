भारतीय मौसम विभाग ने इस साल मानसून में औसत से कम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है

क्या इस साल मानसून में औसत से कम होगी बारिश और यह चिंता का विषय है?

लेखन भारत शर्मा 08:34 pm Jun 08, 202608:34 pm

क्या है खबर?

दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने 4 जून को आधिकारिक तौर पर केरलम में दस्तक दे दी है। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए जून-सितंबर मानसून के दौरान देश में दीर्घकालिक औसत (LPA) की 90 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें 4 प्रतिशत कम या ज्यादा की संभावना है। यह पूर्वानुमान पूर्व में जारी किए गए 92 प्रतिशत के अनुमान से कम है। जानते हैं क्या यह पूर्वानुमान लोगों के लिए चिंता का विषय है।