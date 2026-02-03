भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का आम आदमी को होगा फायदा, जानिए क्या होगा सस्ता और महंगा

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर लंबे समय से चल रहे प्रयासों के बाद सोमवार देर शाम दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं इस समझौते का आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा।

घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे की समझौते की घोषणा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के कुछ समय बाद ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी टैरिफ कम होंगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सामानों पर पिछले साल लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को 18 प्रतिशत करने और रूस से तेल खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया।

फायदा भारतीय वस्तुओं पर 18 प्रतिशत टैरिफ होने से क्या होगा फायदा? मूल रूप से भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कमी से बड़ा फायदा होगा। अब तक 100 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) के फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) मूल्य वाले भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगने से अंतिम लागत 125 डॉलर (करीब 11,200 रुपये) हो रही थी। 18 प्रतिशत शुल्क होने से उसी खेप की अंतिम लागत अब 118 डॉलर (करीब 10,600 रुपये) रह जाएगी। कम परिचालन लाभ वाले क्षेत्रों में 7 डॉलर का अंतर निर्णायक हो सकता है।

सस्ता आम आदमी के लिए क्‍या-क्या सस्ता हो सकता है? NDTV के अनुसार, भारत में आयात होने वाली अमेरिकी वस्तुओं की खुदरा कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि टैरिफ में राहत से उनकी लागत कम हो जाएगी। कीमतों में ये राहत सीधे आम आदमी तक पहुंचेगी। सबसे ज्यादा फायदा कृषि उत्पादों पर होगा। इसमें अमेरिकी दालें, मिल्क पाउडर, चीज, बटरमिल्क जैसे डेयरी उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स और अमेरिका से आने वाले अन्य खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क कम होने से वे सस्ते हो जाएंगे।

इलेक्ट्रोनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक उपकरण भी होंगे सस्ते इस व्यापार समझौते से अमेरिकी ब्रांड्स के लैपटॉप, मोबाइल गैजेट्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके पार्ट्स,टेक हार्डवेयर के सस्ता होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। इसी तरह घरेलू उपकरणों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के कुछ अमेरिकी ब्रांड या पार्ट्स के भी सस्ता होने की उम्मीद रहेगी। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई के बीच यह समझौता दोनोंं देशों के आम नागरिकों के लिए सीधी राहत पहुंचाने वाला साबित होगा। इसकी खासी चर्चा हो रही है।

अमेरिका अमेरिकी नागरिकों को क्या होगा फायदा? इस समझौते से भारतीयों के साथ अमेरिकी नागरिकों को भी सीधा फायदा होगा। भारतीय निर्यात के मोर्चे पर भारतीय सेक्टर्स को टैरिफ कटौती से सीधा लाभ होगा, जिससे अमेरिका में उनकी लागत कम हो जाएगी। अमेरिकी नागरिकों को भारतीय वस्त्र और परिधान सस्ते मिलेंगे। इसी तरह रत्न और आभूषण, स्टील, रसायन और इंजीनियरिंग सामान भी सस्ता होगा। इसका अमेरिकी नागरिकों काे फायदा मिलने के साथ भारतीय निर्यातकों को भी राहत मिलेगी।