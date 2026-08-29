NewsBytesExplainer: प्रधानमंत्री मोदी का उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान दौरा कितना अहम, SCO सम्मेलन में क्या होगी चर्चा?

फर्स्टपोस्ट के मुताबिक, ताशकंद में आर्थिक वार्ता में ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

दरअसल, उज्बेकिस्तान में यूरेनियम, तांबा और दुर्लभ खनिजों के भंडार हैं। भारत के बढ़ते नागरिक परमाणु रिएक्टरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के समझौते एक महत्वपूर्ण आधारशिला हैं।

उज्बेक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के भीतर संयुक्त दवा निर्माण केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हो सकती है, ताकि मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच मिल सके।