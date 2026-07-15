कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से जुड़ी फाइलें डार्क वेब पर होने का दावा, जांच शुरू

रिपोर्ट के मुताबिक, डार्क वेब पर डाली गई फाइलों में वर्ष 2016 से 2025 तक के कई दस्तावेज बताए गए हैं।

इनमें कथित रूप से वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट, सप्लायर की सूची, निरीक्षण रिकॉर्ड, बैठकों की जानकारी, उपकरणों की तस्वीरें और बीमा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

हालांकि इन दस्तावेजों की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और जांच लगातार जारी है। अधिकारियों ने मामले पर फिलहाल कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है।