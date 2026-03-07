LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / ईरानी जहाज को शरण देने पर बोले विदेश मंत्री- जो किया, सही किया
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर में ईरानी जहाजों के मुद्दे पर बयान दिया है

लेखन आबिद खान
Mar 07, 2026
02:41 pm
क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा ईरानी जहाज को डुबोने और एक अन्य ईरानी जहाज को भारत में शरण देने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज IRIS लावन को मानवीय आधार पर कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी गई थी। रायसीना डायलॉग में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) और अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन करते हैं।

बयान

जयशंकर बोले- 28 फरवरी को जहाज ने मांगी थी अनुमति

जयशंकर ने कहा, "हमें ईरान से संदेश मिला कि एक जहाज, जो संभवतः हमारी सीमा के सबसे करीब था, हमारे बंदरगाह आना चाहता था। मुझे याद है यह 28 फरवरी की बात है और 1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं। उन्हें आने में कुछ दिन लगे और वे कोच्चि में डॉक हुए। जहाज अभी भी वहीं है। जहाज पर कई युवा कैडेट थे, वे उतर चुके हैं। वे पास के ही एक सुविधा केंद्र में हैं।"

