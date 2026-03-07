ईरानी जहाज को शरण देने पर बोले विदेश मंत्री- जो किया, सही किया

बयान

जयशंकर बोले- 28 फरवरी को जहाज ने मांगी थी अनुमति

जयशंकर ने कहा, "हमें ईरान से संदेश मिला कि एक जहाज, जो संभवतः हमारी सीमा के सबसे करीब था, हमारे बंदरगाह आना चाहता था। मुझे याद है यह 28 फरवरी की बात है और 1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं। उन्हें आने में कुछ दिन लगे और वे कोच्चि में डॉक हुए। जहाज अभी भी वहीं है। जहाज पर कई युवा कैडेट थे, वे उतर चुके हैं। वे पास के ही एक सुविधा केंद्र में हैं।"