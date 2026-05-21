3.50 लाख करोड़ रुपये निवेश और ऊर्जा सुरक्षा; प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से हुए ये फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों के दौरे पर थे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से की थी। इसके बाद वे नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे और 21 मई की सुबह देश लौट आए। ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण समेत कई पहलुओं से ये यात्रा अहम रही है। आइए जानते हैं इस दौरान क्या-क्या समझौते हुए।

UAE UAE में सबसे बड़ी प्राथमिकता रही ऊर्जा सुरक्षा प्रधानमंत्री ने पहले पड़ाव में UAE में दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति, LNG साझेदारी, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा क्षेत्र में भविष्य के निवेश जैसे मुद्दों पर समझौते हुए। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का करीब 85 प्रतिशत आयात करता है। UAE ने भारत में गैस भंडार बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत और UAE ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और साइबर समन्वय में सहयोग का विस्तार किया।

समझौते भारत के तेल भंडारों को भरेगा UAE भारत-UAE के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत UAE की अबुधाबी नेशनल ऑइल कंपनी भारत के रणनीतिक तेल भंडारों में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल भरेगी। इससे भारत का रणनीतिक तेल भंडार 14-15 दिनों का हो जाएगा। समझौते के तहत, 1.37 करोड़ बैरल तेल भारत, जबकि बाकी 1.63 करोड़ बैरल UAE के फुजैराह में स्टोर किया जाएगा। खास बात है कि UAE से तेल आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर नहीं है।

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नीदरलैंड्स नीदरलैंड के साथ चिप निर्माण को लेकर अहम समझौता भारत और नीदरलैंड ने व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन को कवर करने वाली एक रणनीतिक रूपरेखा का अनावरण किया है। नीदरलैंड्स की ASML कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिप बनाने को लेकर समझौता किया है। कंपनी भारत में प्लांट लगाने और उत्पादन में मदद करेगी। नीदरलैंड भारत को दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन के लिए तकनीक प्रदान करेगा। दुर्लभ खनिजों पर चीन का एकाधिकार है। नीदरलैंड गुजरात में खंभात की खाड़ी पर कल्पसार बांध में मदद करेगा।

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स्वीडन भारत-स्वीडन में हुए 6 समझौते भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दोनों देशों में 6 समझौते हुए हैं और द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में दोगुना करने पर सहमति बनी है। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि वे साल के अंत तक भारत और EU के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगी।

नॉर्वे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नॉर्वे के साथ अहम समझौता कोई भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद नॉर्वे गया था। इस दौरान दोनों देशों में 12 मुद्दों पर सहयोग की सहमति बनी। नॉर्वे ने हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत के स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश का वादा किया है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसको पाने के लिए ये समझौता अहम है। नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। भविष्य में तेल पर भी सहमति बनने की उम्मीद है।

इटली इटली के साथ हुए ये समझौते भारत और इटली ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) को आगे बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत और इटली ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2.24 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश जिम्मेदार और सुरक्षित AI विकसित करने पर भी साथ काम करेंगे।