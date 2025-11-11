दिल्ली धमाका: पुलिस ने पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों में की जांच, 4 हिरासत में
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किला के पास हुए भीषण विस्फोट में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने घटना के बाद पूरी दिल्ली में जांच अभियान शुरू किया है। सोमवार देर रात तक पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों समेत कई इलाकों में छापा मारा गया है। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की। पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है।
पहचान
मृतकों में सिर्फ एक की पहचान
दिल्ली पुलिस ने मृतकों और घायलों की सूची जारी की है। कुल 20 घायलों के नाम सामने आए हैं, जबकि मृतकों में केवल एक की पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में एक की पहचान उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हसनपुर निवासी जगबंश सिंह के पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है। घायलों में 14 दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि अन्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं।
मुकदमा
पुलिस को लगातार आ रहे फोन कॉल
पुलिस ने विस्फोट के मामले में कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कंट्रोल रूम में रात भर लोगों के फोन आते रहे, जिसमें उन्होंने संदिग्धों की सूचना भी दी। दिल्ली पुलिस ने निवासियों से शांत रहने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हैं।