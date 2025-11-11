दिल्ली के लाल किले के पास सुबह पुलिस तैनात (तस्वीर: एक्स/@AdityaRajKaul)

दिल्ली धमाका: पुलिस ने पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों में की जांच, 4 हिरासत में

लेखन गजेंद्र 10:22 am Nov 11, 202510:22 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किला के पास हुए भीषण विस्फोट में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने घटना के बाद पूरी दिल्ली में जांच अभियान शुरू किया है। सोमवार देर रात तक पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों समेत कई इलाकों में छापा मारा गया है। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की। पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है।