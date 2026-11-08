दिवाली की रात दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित रहती है, जानिए

800 प्रतिशत ज्यादा PM2.5, भारी धातुओं के कण; दिवाली की रात कितनी प्रदूषित दिल्ली की हवा?

लेखन आबिद खान 05:49 pm Nov 08, 202605:49 pm

क्या है खबर?

सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा जोर पकड़ने लगता है। दिवाली के दौरान प्रदूषण में खासी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पटाखों से निकलने वाले तत्व हवा को और खराब कर देते हैं। पटाखों में अलग-अलग रंग और धमाके के लिए कई रासायनिक तत्वों और भारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो हवा में मिल जाते हैं। आइए समझते हैं दिवाली की रात दिल्ली की हवा कितनी घातक होती है।