दिवाली पर पूरे दिल्ली NCR में धुंध की चादर छाई रही

दिवाली पर दिल्ली में धुंध की चादर, AQI 400 के करीब

लेखन आबिद खान 09:10 am Nov 08, 202609:10 am

क्या है खबर?

दिवाली की सुबह पूरे दिल्ली-NCR को धुंध की घनी चादर ने ढंक लिया है। राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। ज्यादातर जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के करीब दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास AQI 398 रहा, जबकि अक्षरधाम मंदिर के आसपास 336 दर्ज किया गया। वहीं, आनंद विहार में यह 328 रहा। सभी आंकड़े 'अत्यंत खराब' श्रेणी में आते हैं।