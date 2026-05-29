भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत; तूफानी विक्षोभ ने मौसम पलटा, 2 दिन में केरल में मानसून की दस्तक देश May 29, 2026

भीषण गर्मी झेलने के बाद, उत्तर भारत को एक नए पश्चिमी विक्षोभ से राहत मिल रही है। यह विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में गरज के साथ तूफान, धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और तेज हवाएं ला रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि 2 से 3 दिनों में मानसून केरल पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू करेगा। दिल्ली-NCR में भी अब मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है, जहां तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस की तपिश से घटकर 35-37 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिससे काफी आराम मिला है।