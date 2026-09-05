डेंगू से निपटने का अनोखा तरीका, पश्चिम बंगाल में बदलेगी बच्चों की ड्रेस
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ शरद्बत मुखर्जी ने छात्रों से कहा है कि वे कुछ महीनों के लिए अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव करें। उनका मकसद डेंगू के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। सितंबर से नवंबर तक उन्होंने लड़कों के लिए लंबी बाजू की शर्ट और पैंट पहनने का सुझाव दिया है। लड़कियों को स्कर्ट की बजाय सलवार-सूट पहनने की सलाह दी गई है। इसका सीधा मकसद है कि बच्चों के हाथ और पैर ढके रहें, ताकि मच्छरों को काटने के लिए शरीर पर कम खुली जगह मिल सके।
सरकारी स्कूलों के लिए जारी हो सकता है सर्कुलर
सरकार सभी सरकारी स्कूलों के लिए इन नए दिशा-निर्देशों वाला एक प्रशासनिक सर्कुलर जल्द ही जारी कर सकती है। इसके साथ ही, निजी स्कूलों से भी ऐसे ही बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया जाएगा। हालांकि, निजी संस्थान इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। मुखर्जी ने इसे मच्छरों के तेज प्रकोप वाले सीजन में बच्चों को सुरक्षित रखने का तीन महीने का एक प्रयोग बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर शुरुआत में ही सही कदम उठाए जाएं (और सिर्फ मोजे ही नहीं, बल्कि शरीर को ज्यादा ढका जाए), तो इससे सचमुच बड़ा फर्क पड़ सकता है।