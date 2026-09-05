डेंगू से निपटने का अनोखा तरीका, पश्चिम बंगाल में बदलेगी बच्चों की ड्रेस

सरकार सभी सरकारी स्कूलों के लिए इन नए दिशा-निर्देशों वाला एक प्रशासनिक सर्कुलर जल्द ही जारी कर सकती है। इसके साथ ही, निजी स्कूलों से भी ऐसे ही बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया जाएगा। हालांकि, निजी संस्थान इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। मुखर्जी ने इसे मच्छरों के तेज प्रकोप वाले सीजन में बच्चों को सुरक्षित रखने का तीन महीने का एक प्रयोग बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर शुरुआत में ही सही कदम उठाए जाएं (और सिर्फ मोजे ही नहीं, बल्कि शरीर को ज्यादा ढका जाए), तो इससे सचमुच बड़ा फर्क पड़ सकता है।