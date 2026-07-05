पश्चिम बंगाल: तोड़फोड़ पड़ेगी तीन गुना महंगी, जुर्माना न भरने पर जब्त होगी संपत्ति देश Jul 05, 2026

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदर्शनों और दंगों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई प्रदर्शन या दंगे के दौरान किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे उस संपत्ति की कीमत का 3 गुना हर्जाना देना होगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि अगर प्रदर्शनकारी किसी औद्योगिक इकाई को निशाना बनाते हैं, तो उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो सरकार उनकी अपनी संपत्ति तक बेच सकती है।