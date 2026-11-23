मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बनने का इतिहास 20 जून, 1947 से है और उस इतिहास को पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बंगाली में राज्य को 'पश्चिम बंग' कहा जाता है।

भाजपा ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि 'पश्चिम बंग' शब्द राज्य के बनने के इतिहास का हिस्सा है, जिसने बंटवारे का असर झेला और इसका एक हिस्सा पूर्वी बंगाल बना, जो अब बांग्लादेश है।