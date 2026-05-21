पश्चिम बंगाल में हलचल: सुवेंदु अधिकारी ने मदरसों में 'वंदे मातरम' किया अनिवार्य
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पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में लिया गया यह फैसला, पिछले हफ्ते राज्य के सभी स्कूलों में लागू किए गए इसी तरह के नियम के बाद आया है।
'वंदे मातरम' को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एकता का प्रतीक रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के उस हालिया आदेश के भी अनुरूप है, जिसमें आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया था। वहीं, तमिलनाडु और केरल में शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान 'वंदे मातरम' बजाने या गाने को लेकर चल रही बहस ने उन राज्यों के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है।