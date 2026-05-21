पश्चिम बंगाल में हलचल: सुवेंदु अधिकारी ने मदरसों में 'वंदे मातरम' किया अनिवार्य

'वंदे मातरम' को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एकता का प्रतीक रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के उस हालिया आदेश के भी अनुरूप है, जिसमें आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया था। वहीं, तमिलनाडु और केरल में शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान 'वंदे मातरम' बजाने या गाने को लेकर चल रही बहस ने उन राज्यों के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है।