फिल्म 'आई एम गेम' की रिलीज तारीख तय

दुलकर सलमान की फिल्म 'आई एम गेम' ओणम पर जमाने आएगी धाक, हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 11:28 am May 21, 202611:28 am

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दुलकर सलमान अपनी नई फिल्म के साथ तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म 'आई एम गेम' को रिलीज तारीख मिल गई है और इसका ऐलान नए पोस्टर के साथ कर दिया गया है। पोस्टर देखने के बाद फैंस का उत्साह देखने लायक है। वह फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, 'आई एम गेम' एक एक्शन थ्रिलर है, जिसका निर्देशन नाहस हिदायत ने किया है।