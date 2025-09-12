कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रा का शव मिलने से सनसनी

कोलकाता: जादवपुर विश्वविद्यालय की छात्रा का शव परिसर की झील में मिला, जांच शुरू

लेखन गजेंद्र 11:57 am Sep 12, 202511:57 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के परिसर में गुरुवार रात एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा का नाम अनामिका मंडल है, जो स्नातक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी ऑनर्स की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह गुरुवार रात को परिसर की एक झील में बेहोशी की हालत में मिली थी, बाद में उसने दम तोड़ दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। उसने जांच शुरू कर दी है।