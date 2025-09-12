कोलकाता: जादवपुर विश्वविद्यालय की छात्रा का शव परिसर की झील में मिला, जांच शुरू
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के परिसर में गुरुवार रात एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा का नाम अनामिका मंडल है, जो स्नातक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी ऑनर्स की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह गुरुवार रात को परिसर की एक झील में बेहोशी की हालत में मिली थी, बाद में उसने दम तोड़ दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। उसने जांच शुरू कर दी है।
घटना
सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहेलियों के साथ शामिल हुई थी अनामिका
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विश्वविद्यालय परिसर के गेट नंबर 4 के पास गौर दास बाउल एंड ग्रुप द्वारा एक ड्रामा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें छात्रा अपनी सहेलियों के साथ शामिल थी। कार्यक्रम में छात्र और पूर्व छात्र आए थे। अचानक रात 10:30 बजे छात्रा झील में बेहोश पाई गई। छात्रों और कर्मचारियों की मदद से उसे पानी से निकाला गया और होश में लाने की कोशिश के बाद निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
जांच
हॉस्टल में नहीं रहती थी छात्रा
मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि छात्रा विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नहीं रहती थी। छात्रों और अधिकारियों ने भी रात 11:45 तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चला है। बता दें, अगस्त 2023 में कथित रैगिंग के बाद लड़कों के छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर 17 वर्षीय छात्र की मौत हुई थी।