बिहार: दहेज की मांग से दुखी महिला ने फांसी लगाई, शव देख मां की भी मौत
क्या है खबर?
बिहार के भागलपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने दहेज की मांग से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी महिला की मां को हुई तो उनकी सदमे से मौत हो गई। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक महिला का नाम बबली देवी और उनकी बेटी सुनैना है, जो झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली हैं। सुनैना की शादी भागलपुर में गनौराबादरपुर गांव के विकास कुमार से हुई थी।
आत्महत्या
क्या है पूरा मामला?
सुनैना की शादी कुछ समय पहले विकास से हुई थी। विकास बेरोजगार था, लेकिन लगातार दहेज की मांग को लेकर सुनैना को परेशान कर रहा था। विवाद काफी बढ़ने के बाद सुनैना ने मंगलवार को फांसी लगा ली। इसकी सूचना जब सुनैना के परिजनों को दी गई तो वे सभी भागलपुर आ रहे थे। यहां के जेएलएन अस्पताल में सुनैना का शव स्ट्रेचर पर रखा था, जिसे देखकर उनकी मां बबली देवी जोर-जोर से रोने लगीं और बेहोश हो गई।
जांच
सुनैना के परिजनों का हत्या का आरोप
डॉक्टरों ने तुरंत बबली देवी की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। बबली देवी की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। इस दौरान सुनैना के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। सुनैना के पोस्टमॉर्टम को लेकर भी ससुराल और मायके पक्ष में काफी बहस हुई। पुलिस के शांत कराने के बाद सुनैना का शव उसके ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया, जबकि बबली देवी का शव परिजन गोड्डा ले गए हैं।