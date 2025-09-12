बिहार के भागलपुर में मां और बेटी की मौत

बिहार: दहेज की मांग से दुखी महिला ने फांसी लगाई, शव देख मां की भी मौत

लेखन गजेंद्र 11:01 am Sep 12, 202511:01 am

क्या है खबर?

बिहार के भागलपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने दहेज की मांग से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी महिला की मां को हुई तो उनकी सदमे से मौत हो गई। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक महिला का नाम बबली देवी और उनकी बेटी सुनैना है, जो झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली हैं। सुनैना की शादी भागलपुर में गनौराबादरपुर गांव के विकास कुमार से हुई थी।