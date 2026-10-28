पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रनील सेन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार

कोलकाता के बोबाजार थाने में जयदीप मुखर्जी ने मासआर्ट सोसाइटी के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ED ने जांच शुरू की।

आरोप है कि संगठन ने दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो और VIP टिकट बिक्री के लिए UNESCO-प्रायोजित संस्था से जुड़ने का दावा किया और जनता से 50-60 करोड़ इकट्ठा कर निजी इस्तेमाल किया।

संगठन दुर्गा पूजा को 2021 में UNESCO से मान्यता मिलने के तुरंत बाद बनाई गई थी। उसकी अध्यक्ष सेन की पत्नी मधुछंदा सेन हैं।