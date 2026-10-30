बंगाल सरकार हिंसा के पीड़ित परिवारों को देगी सरकारी नौकरी

पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 25 सालों में राजनीतिक हिंसा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए एक नई योजना का ऐलान करने जा रही है। इस योजना के तहत, सरकार ऐसे प्रभावित परिवारों के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार कर रही है।

इस योजना में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान और उनके बाद हुई राजनीतिक हिंसा के सभी मामले शामिल किए जाएंगे। इसमें 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले भी शामिल हैं।