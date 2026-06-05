हस्ताक्षर जालसाजी केस में कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम पर CID का शिकंजा

नेता प्रतिपक्ष के नामांकन पत्र में हस्ताक्षरों का मेल नहीं मिला

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठाए गए। यह भी सामने आया कि जब यह दस्तावेज जमा किया गया था, तब कुछ विधायक वहां मौजूद ही नहीं थे। विधायक नयना बंद्योपाध्याय के हस्ताक्षर बेमेल पाए जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और तभी से यह जांच चल रही है। CID अब तक कई TMC नेताओं से पूछताछ कर चुकी है और मामले की तह तक जाने के लिए और भी लिखावट के नमूने जमा कर रही है।