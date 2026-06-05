हस्ताक्षर जालसाजी केस में कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम पर CID का शिकंजा
देश
पश्चिम बंगाल CID की टीम गुरुवार को कोलकाता के मेयर और TMC नेता फिरहाद हाकिम के घर पहुंची और उनसे पूछताछ की। यह मामला नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से जुड़े हस्ताक्षरों की जालसाजी के एक केस को लेकर सामने आया है। जांच के दौरान CID ने फिरहाद हाकिम का बयान दर्ज किया और उनके हस्ताक्षर के नमूने भी लिए।
नेता प्रतिपक्ष के नामांकन पत्र में हस्ताक्षरों का मेल नहीं मिला
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठाए गए। यह भी सामने आया कि जब यह दस्तावेज जमा किया गया था, तब कुछ विधायक वहां मौजूद ही नहीं थे। विधायक नयना बंद्योपाध्याय के हस्ताक्षर बेमेल पाए जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और तभी से यह जांच चल रही है। CID अब तक कई TMC नेताओं से पूछताछ कर चुकी है और मामले की तह तक जाने के लिए और भी लिखावट के नमूने जमा कर रही है।