पश्चिम बंगाल में मदरसों का बदल गया छुट्टी का दिन, शुक्रवार की जगह अब रविवार को अवकाश
पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। अब उनका साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार की जगह रविवार को रहेगा। यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। राज्य बोर्ड का मानना है कि इस कदम से मदरसों का शेड्यूल दूसरे स्कूलों के साथ मेल खाएगा। इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाना है।
पश्चिम बंगाल में मदरसों को त्योहारों पर छुट्टी की अनुमति
हालांकि, मदरसे धार्मिक त्योहारों और सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों पर पहले की तरह बंद रहेंगे। यानी, इन मामलों में पुरानी परंपराओं को नहीं बदला गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था, ताकि वहां के स्कूलों की दिनचर्या में एकरूपता लाई जा सके। वहीं, इस साल की शुरुआत में प्रशासन ने 252 ऐसे मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था जिनकी मान्यता नहीं थी और वे तय नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। ये कदम बताते हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने पर जोर दे रही है।