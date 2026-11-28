हालांकि, मदरसे धार्मिक त्योहारों और सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों पर पहले की तरह बंद रहेंगे। यानी, इन मामलों में पुरानी परंपराओं को नहीं बदला गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था, ताकि वहां के स्कूलों की दिनचर्या में एकरूपता लाई जा सके। वहीं, इस साल की शुरुआत में प्रशासन ने 252 ऐसे मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था जिनकी मान्यता नहीं थी और वे तय नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। ये कदम बताते हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने पर जोर दे रही है।