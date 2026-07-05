पश्चिम बंगाल में 12 वर्षीय किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है

पश्चिम बंगाल: किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या, भीड़ की पिटाई से संदिग्ध की भी मौत

लेखन आबिद खान 06:06 pm Jul 05, 202606:06 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है। किशोरी का शव तालाब से बरामद होने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। परिजनों का कहना है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की और शव तालाब में फेंक दिया। घटना के विरोध में लोगों ने चक्काजाम कर दिया है। संदिग्ध की भी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है।