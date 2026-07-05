पश्चिम बंगाल: किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या, भीड़ की पिटाई से संदिग्ध की भी मौत
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है। किशोरी का शव तालाब से बरामद होने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। परिजनों का कहना है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की और शव तालाब में फेंक दिया। घटना के विरोध में लोगों ने चक्काजाम कर दिया है। संदिग्ध की भी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है।
घटना
कल घर से खाना लेने निकली थी किशोरी
रिपोर्ट के मुताबिक, 4 जुलाई की दोपहर को किशोरी खाना खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने उसका अपहरण किया। आज सुबह बच्ची का शव एक तालाब से बरामद किया गया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई। लोगों ने इंद्रजीत तांती नामक एक संदिग्ध को पीट-पीटकर मार डाला। लोगों को शक था कि इंद्रजीत घटना में शामिल था।
हिंसा
हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल
घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सियालदह-नामखाना रेल मार्ग पर करीब एक घंटे तक रेल सेवा बाधित रही। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।