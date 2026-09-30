नंदीग्राम उपचुनाव: हत्या के आरोपी की जमानत पर बवाल, मतदान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। यह अपील कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद की गई है, जिससे वे नंदीग्राम उपचुनाव में प्रचार कर पा रहे हैं। जबकि उनके खिलाफ 6 आपराधिक मामलों में छह गैर-जमानती वारंट हैं, जिनमें 4 हत्या के मामले भी शामिल हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि सिर्फ चुनाव के लिए उन्हें इस तरह जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगा। ठीक इसके अगले दिन, यानी 6 अक्टूबर को, मतदान होना है।