दिल्ली में शादी-ब्याह का यह मौसम इस बार कुछ बदला-बदला सा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब परिवार अपने समारोहों में एयर प्यूरीफायर लगवा रहे हैं और तो और मैचिंग फेस मास्क भी मेहमानों को दे रहे हैं।

जोड़ों के लिए अब मेहमानों की सेहत और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। वे यह पक्का कर रहे हैं कि मेहमान शहर के बदनाम स्मॉग की चिंता किए बिना शादी का पूरा लुत्फ उठा सकें।