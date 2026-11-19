दिल्ली की शादियों पर प्रदूषण का असर, मेहमानों के लिए एयर प्यूरीफायर और मैचिंग मास्क का इंतजाम
लेखन आबिद खान
दिल्ली में शादी-ब्याह का यह मौसम इस बार कुछ बदला-बदला सा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब परिवार अपने समारोहों में एयर प्यूरीफायर लगवा रहे हैं और तो और मैचिंग फेस मास्क भी मेहमानों को दे रहे हैं।
जोड़ों के लिए अब मेहमानों की सेहत और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। वे यह पक्का कर रहे हैं कि मेहमान शहर के बदनाम स्मॉग की चिंता किए बिना शादी का पूरा लुत्फ उठा सकें।
प्रदूषण के चलते दिल्ली की शादियां अब इंडोर वेन्यू में
अब खुले मैदानों की जगह इंडोर बैंक्वेट हॉल को पसंद किया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मेहमानों को भारी प्रदूषण से दूर रखा जा सके।
कुछ परिवार तो अपनी शादी के लिए मसूरी या जयपुर जैसी साफ-सुथरी जगहों को भी चुन रहे हैं। यहां तक कि खाना बनाने का इंतजाम भी अब हॉल के अंदर ही किया जा रहा है।