पहाड़ों पर तबाही मचा रही भारी बारिश, जानलेवा हो रहा भूस्खलन 

भूस्खलन भूस्खलन में गई करीब 30 लोगों की जान जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने की घटना से तबाही मच गई। कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते और डोडा में भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे ने बुधवार को जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली या वहां से चलने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी। मंगलवार को 27 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया था। यात्रियों को पहले ही दूसरे स्टेशनों पर उतरना पड़ा।

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश बनी आफत





तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिगड़े हालात उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों घर और होटल की पहली मंजिल पानी में डूब गई। प्रदेश में बुधवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू-मनाली और मंडी में भारी बारिश के चलते रेस्टोरेंट और 20 से ज्यादा घर-दुकानें ब्यास नदी में समा गए। चंबा जिले में इंटरनेट सेवा ठप हो गई, जबकि कुल्लू का दूसरे जिलों से संपर्क कट गया।

उत्तरकाशी में डूबी मकानों की पहली मंजिल

बाढ़ पंजाब में कई गांव बाढ़ में डूबे पंजाब में भारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के 150 से अधिक गांव डूब गए। इसके चलते NDRF, SDRF और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बिगड़े हालातों के कारण 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में बुधवार को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना है।