उत्तर भारत में अब पसीने छुड़ाने लगी प्रचंड़ गर्मी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

अलर्ट इन राज्यों में होगी बारिश मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को बादल बरस सकते हैं, जबकि 25-26 सितंबर से झमाझम बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। इसके बाद मानसून लौट जाएगा। झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 सितंबर तक भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।

तापमान उत्तर प्रदेश में बदला मौसम उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमने के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया हैं। सूरज की तपिश के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा पहुंचा है। मंगलवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान में मंगलवार को राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा।