उत्तर भारत में अब पसीने छुड़ाने लगी प्रचंड़ गर्मी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत में अब पसीने छुड़ाने लगी प्रचंड़ गर्मी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
उत्तर भारत में कई इलाकों से मानसून की विदाई के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस भरी गर्मी परेशान करने लगी है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा समेत पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।
अलर्ट
इन राज्यों में होगी बारिश
मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को बादल बरस सकते हैं, जबकि 25-26 सितंबर से झमाझम बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। इसके बाद मानसून लौट जाएगा। झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 सितंबर तक भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।
तापमान
उत्तर प्रदेश में बदला मौसम
उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमने के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया हैं। सूरज की तपिश के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा पहुंचा है। मंगलवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान में मंगलवार को राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा।
परेशान
दिल्ली में अब शुरू हुई यह परेशानी
दिल्ली से मानसून की वापसी हो गई है। इस कारण यहां बारिश की संभावना नहीं है। तेज धूप निकलने के कारण सोमवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी अब लोगों को भारी बारिश से राहत मिल गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।