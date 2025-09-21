बिहार समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली में सताएगी उमस-गर्मी

पूर्वानुमान भारी बारिश के बन रहे आसार मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की विदाई से पहले म्यांमार और बांग्लादेश तटों के पास बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर के आस-पास एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे ओडिशा में 23-26 सितंबर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में 24-26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

भारी बारिश जाते-जाते राजस्थान को खूब भिगो रहा मानसून राजस्थान में शनिवार को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बीते 24 घंटे में भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 100mm बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में पश्चिम हिस्से से मानसून रवाना हो गया है, लेकिन शेष हिस्से में सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार को 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ दिल्ली में बारिश होने के आसार नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में बौछार पड़ सकती है।

मानसून इन राज्यों में सक्रिय है मानूसन कई राज्यों से मानसून लौट रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में सक्रिय बना हुआ है, जिससे शनिवार को कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर चला। भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड़ में अगले 4 दिनों तक आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार में 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है अगले 7 दिन तक मानसून की सक्रिय रहेगा।