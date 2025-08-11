LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / पहाड़ों पर 14 अगस्त तक तांडव मचाएगी बारिश, कई राज्यों में बाढ़ के हालात 
पहाड़ों पर 14 अगस्त तक तांडव मचाएगी बारिश, कई राज्यों में बाढ़ के हालात 
बिहार-उत्तर प्रदेश में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं (तस्वीर: एक्स/@paperbackindian)

पहाड़ों पर 14 अगस्त तक तांडव मचाएगी बारिश, कई राज्यों में बाढ़ के हालात 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 11, 2025
09:23 am
क्या है खबर?

उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचने से कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा 17 राज्यों में भी बादल बरसने का अनुमान है।

बाढ़ 

बिहार में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित 

बिहार में देर से सक्रिय हुआ मानसून अब तबाही मचा रहा है। यहां गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे भागलपुर, वैशाली, मुंगेर और बेगूसराय सहित 7 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इससे 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बने मकान ढह रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।

खतरा 

यहां नदियाें का जलस्तर हुआ खतरनाक

लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को लखनऊ, अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में झमाझम बारिश हुई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि बुलंदशहर के अहार क्षेत्र में गंगा उफान पर आने से कई मंदिर और धर्मशालाएं बह गईं। IMD ने सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके बाद कमी आने की संभावना है।

ट्विटर पोस्ट

उत्तर प्रदेश में गंगा का रौद्र रूप 

भूस्खलन 

पहाड़ी राज्यों में कई सड़कें बंद 

हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। इस साल बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल 224 लोगों की जान चली गई है। सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बारिश के कारण राज्यभर में लगभग 359 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस राज्य के अलावा उत्तराखंड में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

भारी बारिश से पहाड़ों पर क्षतिग्रस्त हुई सड़कें

राहत 

राजस्थान में बारिश से रहेगी राहत 

सप्ताह के पहले दिन राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश का मौसम साफ रहने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में येलो अलर्ट है।