उत्तर भारत में नदी-नालों में उफान से बिगड़े हालात, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 
उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 10, 2025
10:03 am
उत्तर भारत में मानसून की बारिश जमकर बरस रही है। इसके चलते कई राज्यों में नदियाें का जलस्तर भयावह स्थिति तक पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में हल्की से भारी बारिश की संभवाना जताई है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ 

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे नदी-नाले उफान पर हैं। शनिवार को अयोध्या में लखनऊ हाईवे पर बारिश की वजह से ओवरब्रिज की सड़क धंस गई, जबकि हापुड़ में बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से फर्रुखाबाद के 40 गांव समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश में रविवार को 26 जिलों में भारी और 25 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है।

नदियों में उफान से बने बाढ़ के हालात

तापमान ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड

दिल्ली NCR में शनिवार को बारिश ने रक्षाबंधन के पर्व का मजा किरकिरा कर दिया। जलभराव से यातायात बाधित हुआ, वहीं करीब 300 उड़ाने प्रभावित हुईं। साथ ही अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री कम है। यह अगस्त में 2011 के बाद सबसे कम अधिकतम तापमान है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।

खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर

बिहार में कई जगह स्कूल बंद 

बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। 7 जिलों में बाढ़ के कारण 10 लाख लोग प्रभावित है। इसके चलते बेगूसराय, खगड़िया और वैशाली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं बिजली गिरने के साथ 40 किमी/घंटा की गति से हवा चल सकती है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मानसून की गतिविधि रहने का पूर्वानुमान है।

राजस्थान में सक्रिय हुआ मानसून

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मानसून पर लगे ब्रेक के बाद शनिवार को कई जगह मध्यम से भारी बारिश हुई। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अवदाब बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने रविवार को जोधपुर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी तेज बारिश

बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय होने से 13 अगस्त से मध्यप्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिले तरबतर होंगे। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। झारखंड़ में 10 अगस्त को कई जगहों पर 30-40 किमी/घंटा की हवा चलने के साथ दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा 

पहाड़ी राज्यों में मानसून के कारण हो रही घटनाओं का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें बंद कर दी गईं। प्रदेश में 10 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11-13 अगस्त तक 2-4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। 15 अगस्त तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा।