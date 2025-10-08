LOADING...
पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण कई इलाकों में ठंड का अहसास होने लगा है

पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानों में गिरने लगा पारा, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

Oct 08, 2025
09:32 am
मानसून की बारिश थमने के बाद पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बुधवार से बारिश का जोर कमजोर पड़ सकता है। इसके साथ ही तापमान में 8-9 डिग्री की गिरावट के कारण मैदानी इलाकों में हल्की ठंड का अहसास होना शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 8 अक्टूबर को कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

अब बर्फबारी के कारण होने लगी मुसीबत 

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, समेत गढ़वाल और कुमाऊं की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई। मौसम विभाग ने बुधवार को यहां किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिरने से सेना की रसद लेकर जा रहे 250 से अधिक वाहन लाहुल के दारचा में फंस गए हैं। जम्मू-कश्मीर में भी बुधवार को बारिश और बर्फबारी का दौर थम सकता है।

इन राज्यों में थम सकता है बारिश का दौर 

उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से बारिश का सिलसिला थमने के आसार हैं। पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। साथ ही राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बुधवार को अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन भरतपुर समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बिहार में अभी मानसून की गतिविधि नजर आ रही है। यहां 26 जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है और अगले 2-3 दिन ऐसा ही माैसम रहेगा।

दिल्ली में पड़ने लगी हल्की ठंड

दिल्ली में बीते 24 घंटे से रुक-रुक कर हो रही बारिश और तेज हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट से ठंडक का अहसास होने लगा है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली और खराब मौसम के कारण 15 फ्लाइट्स डायवर्ट की गईं। IMD ने 8 अक्टूबर को हल्की बारिश हाेने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है।

इन राज्यों में जारी रहेगी बारिश 

उत्तर भारत में फिलहाल बारिश से राहत मिलेगी, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। 8-10 अक्टूबर के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 9-10 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 8 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश से पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात