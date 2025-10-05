चक्रवात 'शक्ति' से समुद्र में मची उथल-पुथल, इन शहरों में भारी बारिश की चेतावनी

अरब सागर में उठा चक्रवात 'शक्ति' अब गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिससे 100 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके असर से 7 अक्टूबर तक समुद्र में तेज लहरें उठने के साथ-साथ गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में भारी बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।

चक्रवात शक्ति चक्रवात से कहां-कहां होगी बारिश? मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात शक्ति के अगले 24 घंटे में पश्चिम-दक्षिण से अरब सागर के उत्तर-पश्चिम और मध्य हिस्सों तक पहुंचेगा। सोमवार से पूर्वोत्तर की ओर जाने के बाद कमजोर पड़ने की संभावना है। तूफान के असर से गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र में समुद्र उफान पर है। इसके चलते मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए चेतावनी जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण के तटीय इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है।

परेशानी इन राज्यों में बारिश बनी मुसीबत बिहार में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बारिश जनित हासदों में 7 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 7 अक्टूबर तक 17 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मानसून लौटने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बादल मेहरबान बने हुए हैं। यहां 5 अक्टूबर को 23 जिलों में बारिश होने के आसार हैं।

राहत दिल्ली में मिलेगी गर्मी से राहत दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां रविवार को कुछ जगह बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी रविवार से फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया है।