महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश
क्या है खबर?
मानसून की विदाई के बावजूद अभी भी कुछ राज्यों में भारी बारिश के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ओडिशा में बन रहे निम्न दबाव के कारण शनिवार (4 अक्टूबर) को पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी जारी की है, जिसका असर 4-7 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कुछ जिलों पर देखने को मिल सकता है।
चेतावनी
चक्रवात से इन इलाकों में खतरा
महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' के कारण 4-5 अक्टूबर के बीच मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर और सिंधुदुर्ग में 45-65 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। तूफानी हवाओं के कारण समुद्र में भी तेज लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। IMD ने पूर्वी विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण तट पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है।
अनुमान
इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान
कई राज्यों में मानसून जाते-जाते खूब भिगो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर समेत 10 शहरों में लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में शनिवार को पूर्वी इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जोर देखने को मिलेगा। राजस्थान में 4 अक्टूबर को हल्की से मध्यम और 5-6 अक्टूबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है।
तूफानी हवाएं
यहां रहेगा तूफानी हवाओं का जोर
अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इसके साथ 4-5 अक्टूबर के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम और कुछ जगह जोरदार बारिश होने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। 5-7 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, 6-7 अक्टूबर को उत्तराखंड में कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हो सकती है।
राहत
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज
दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होने से गर्मी-उमस से राहत मिलने की संभावना नहीं है। देश की राजधानी में रविवार से मौसम पलट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 6 अक्टूबर को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। समीपवर्ती पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में 5-7 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।