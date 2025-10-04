महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश 

चेतावनी चक्रवात से इन इलाकों में खतरा महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' के कारण 4-5 अक्टूबर के बीच मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर और सिंधुदुर्ग में 45-65 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। तूफानी हवाओं के कारण समुद्र में भी तेज लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। IMD ने पूर्वी विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण तट पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है।

अनुमान इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान कई राज्यों में मानसून जाते-जाते खूब भिगो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर समेत 10 शहरों में लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में शनिवार को पूर्वी इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जोर देखने को मिलेगा। राजस्थान में 4 अक्टूबर को हल्की से मध्यम और 5-6 अक्टूबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है।

तूफानी हवाएं यहां रहेगा तूफानी हवाओं का जोर अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इसके साथ 4-5 अक्टूबर के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम और कुछ जगह जोरदार बारिश होने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। 5-7 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, 6-7 अक्टूबर को उत्तराखंड में कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हो सकती है।