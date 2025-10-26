छत्तीसगढ़: कांकेर में 13 महिलाओं समेत 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 3 AK-47 राइफल भी सौंपी

संगठन

किस संगठन के कितने माओवादी?

बस्तर पुलिस महानिरीक्षक (IG) पी सुंदरराज ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 21 माओवादियों में 4 DVCM, 9 ACM और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने 3 AK-47 राइफलें, 4 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल, 6 303 राइफल, 2 सिंगल शॉट राइफल और 1 BGL हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने विरोध का रास्ता छोड़कर दोबारा से मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई है और अब सरकार उनकी मदद करेगी।