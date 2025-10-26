छत्तीसगढ़: कांकेर में 13 महिलाओं समेत 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 3 AK-47 राइफल भी सौंपी

छत्तीसगढ़: कांकेर में 13 महिलाओं समेत 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 3 AK-47 राइफल भी सौंपी
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के कांकेर में रविवार को 21 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष माओवादी शामिल हैं। ये माओवादी केशकाल संभाग की कुएमारी/किस्कोडो एरिया कमेटी का हिस्सा थे। सभी माओवादी 18 हथियारों के साथ मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए हैं, जिनमें संभाग समिति सचिव मुकेश भी शामिल हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इस साल आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या 2,040 पहुंच गई है।
संगठन
किस संगठन के कितने माओवादी?
बस्तर पुलिस महानिरीक्षक (IG) पी सुंदरराज ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 21 माओवादियों में 4 DVCM, 9 ACM और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने 3 AK-47 राइफलें, 4 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल, 6 303 राइफल, 2 सिंगल शॉट राइफल और 1 BGL हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने विरोध का रास्ता छोड़कर दोबारा से मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई है और अब सरकार उनकी मदद करेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
अपील
IG ने की समाज में वापस लौटने की अपील
IG सुंदरराज ने कहा, "कांकेर जिले में आज एक और निर्णायक कदम उठाया गया, जब 21 और माओवादी स्वेच्छा से मुख्यधारा में लौट आए। यह वामपंथी उग्रवादी प्रभाव को रोकने, सामुदायिक विश्वास बनाने और बस्तर में शांति एवं विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम शेष माओवादी से आग्रह करते हैं कि वे शांति का मार्ग चुनें और समाज में लौट आएं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।"