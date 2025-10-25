चक्रवात तूफान का खतरा मंडराया, इन राज्यों में दिखेगा बारिश का कहर 

उत्तर भारत में सर्दी दस्तक देने की तैयारी में है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण रात सर्द होने लगी है। दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना नया निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदल सकता है। इसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तक देखने को मिलेगा।

अलर्ट इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। केरल में लगातार बारिश और तेज हवाओं से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और जलभराव की जानकारी सामने आई है। IMD ने केरल के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गोवा में येलो अलर्ट है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दक्षिणी राज्यों में बारिश का दौर और तेज होने की चेतावनी दी गई है।

सर्दी इन राज्यों में दिखने लगा सर्दी का असर उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम के वक्त गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है, जबकि कुछ जगह हल्का कोहरा भी नजर आने लगा है। बिहार में भी छठ पूजा से पहले मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। यहां सुबह के वक्त घना होकरा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 27 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ रहा है। कुछ जिलों में तापमान 14 डिग्री से नीचे चला गया।

प्रदूषण दिल्ली में खराब होती जा रही वायु की गुणवत्ता पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से दिल्ली में सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री और न्यूनतम 16-18 डिग्री के बीच रहेगा और 10 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजधानी में शनिवार को अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 को पार कर गया है, वहीं कई इलाके रेड जोन में हैं।