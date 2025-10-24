दिल्ली से लेकर शिमला तक रेलवे स्टेशनों पर बज रहे छठ के गीत
रेल मंत्रालय ने छठ पूजा को लेकर काफी तैयारियां की है, जिसमें अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था से लेकर यात्रियों की सुविधाओं और मनोरंजन का ख्याल भी रखा गया है। मंत्रालय ने देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाना शुरू कर दिया है, जिससे यात्रियों को संस्कृति का एहसास हो। रेलवे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की पावन भावना से जोड़ना और उनकी यात्रा को और भी सुखद बनाना है।
दिल्ली, पटना, शिमला और गाजियाबाद में छठ गीत
रेल प्रशासन ने बताया कि बिहार में पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर छठ गीत बजाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि गीत यात्रियों को घर और संस्कृति का एहसास दिला रहे हैं और उनकी यात्रा में भक्ति और आनंद का संचार कर रहे हैं। उत्तर रेलवे ने शिमला स्टेशन का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें शारदा सिन्हा का गीत बजता सुनाई दे रहा है।
"काँच ही बाँस के बहँगिया, बहँगी लचकल जाए,.....🎶🎵"— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 24, 2025
शारदा सिन्हा जी के इस आत्मीय छठ गीत से शिमला रेलवे स्टेशन गुंजायमान है।
छठ पूजा के लिए जा रहे श्रद्धालु रेल यात्री इस सुरम्य माहौल में भाव-विभोर हैं।#FestivalSpecialArrangements @RailMinIndia pic.twitter.com/VAt7c5BlXt
"काँच ही बाँस के बहँगिया, बहँगी लचकल जाए,.....🎶🎵"— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 24, 2025
छठ के मधुर गीत से आस्था के माहौल में डूबा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।@RailMinIndia #FestivalSpecialArrangements pic.twitter.com/HaOSYCpQu4