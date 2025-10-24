रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर लगाया गया यात्रियों के लिए विश्राम स्थल (तस्वीर: एक्स/@ECRlyHJP)

दिल्ली से लेकर शिमला तक रेलवे स्टेशनों पर बज रहे छठ के गीत

लेखन गजेंद्र 08:01 pm Oct 24, 202508:01 pm

क्या है खबर?

रेल मंत्रालय ने छठ पूजा को लेकर काफी तैयारियां की है, जिसमें अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था से लेकर यात्रियों की सुविधाओं और मनोरंजन का ख्याल भी रखा गया है। मंत्रालय ने देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाना शुरू कर दिया है, जिससे यात्रियों को संस्कृति का एहसास हो। रेलवे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की पावन भावना से जोड़ना और उनकी यात्रा को और भी सुखद बनाना है।