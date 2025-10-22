दक्षिण भारत में कहर बरपा रहा उत्तर-पूर्वी मानसून, कई शहरों में स्कूल-कॉलेज बंद
क्या है खबर?
उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ रही है। दूसरी तरफ उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण दक्षिणी राज्यों में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (22 अक्टूबर) को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे सर्दी तेज होगी।
अलर्ट
इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में बारिश जारी है। पुडुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, चेन्नई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, रानीपेट, थूथुकुडी जिलों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है। चेन्नई में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के तटों पर 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो 55 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी।
ट्विटर पोस्ट
तमिलनाडु में भारी बारिश से जलभराव
#WATCH | Tamil Nadu: Waterlogging witnessed in Thoothukudi due to the continuous heavy rainfall in the city and its suburban areas. pic.twitter.com/fEVFC2zWAV— ANI (@ANI) October 22, 2025
अनुमान
इन राज्यों में बारिश होने का अनुमान
छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाकों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है, वहीं बिहार में 25 अक्टूबर से बारिश का साया मंडराने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश होने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम के चलते गुजरात में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
बारिश-बर्फबारी
पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
उत्तराखंड में बुधवार को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगह तेज हवा चलने के साथ बिजली भी गिर सकती है। इससे रात का तापमान गिरकर 10-12 डिग्री तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान 8‑10 डिग्री के बीच रहेगा।
प्रदूषण
दिल्ली में खराब होती जा रही हवा
दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबो-हवा बदल गई है। वायु प्रदूषण ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस कारण बुधवार सुबह के वक्त धुंध नजर आई, वहीं कुछ इलाकों में बादल भी दिखाई दिए। IMD के अनुसार, 23 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम 18-22 डिग्री के बीच रह सकता है। साथ ही 5-10 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।
ट्विटर पोस्ट
प्रदूषण के कारण दिल्ली में दिखी धुंध
#WATCH | The Air Quality Index (AQI) around the India Gate was recorded at 362, in the 'Very Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB).— ANI (@ANI) October 22, 2025
Visuals from the India Gate pic.twitter.com/YZVqnUo5LG