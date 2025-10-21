LOADING...
दिवाली के बाद देशभर में बदला मौसम का मिजाज, जानिए कहां होगी आज बारिश 
दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है (तस्वीर: एक्स/@DrSrinubabu)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 21, 2025
09:41 am
क्या है खबर?

दिवाली के बाद मंगलवार (21 अक्टूबर) को देशभर में मौसम बदला नजर आ रहा है। कई राज्याें में तापमान गिरने से सुबह हल्की धुंध नजर आई, वहीं पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा से लेकर बिहार तक कोहरा और सर्दी के साथ प्रदूषण बढ़ने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है।

बारिश 

इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून समय से वापस लौट गया, लेकिन उत्तर-पूर्व मानसून ने सक्रिय बना हुआ है। 22 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्व अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण बनने से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तर-पूर्वी मानसून के चलते तिरुचिरापल्ली, अरियालुर, थेनी, कोयंबटूर और मदुरै समेत कई शहरों में मौसम बेहद खराब रहेगा। केरल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी, वहीं पश्चिम बंगाल में अगले कुछ घंटों में बादल बरसेंगे।

बर्फबारी 

इस कारण मैदानों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

पहाड़ों पर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 21-22 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान है। इस कारण तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रूद्र प्रयाग और पिथौरागढ़ में इसका असर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 23 अक्टूबर तक लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और सोलन में मौसम खराब रहेगा। बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों का पारा गिरेगा, वहीं जम्मू-कश्मीर में भी बर्फबारी से ठंड तेज होगी।

प्रदूषण 

राजधानी में बढ़ा प्रदूषण 

दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह हवा जहरीली हो गई। सोमवार शाम को 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में और 3 पर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। देर रात धुंध की मोटी चादर दिखी और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 531 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री और अधिकतम 32-33 डिग्री रहने का अनुमान जताया है।

ट्विटर पोस्ट

प्रदूषण के कारण राजधानी में दिखी स्मॉग की परत

तापमान 

इन राज्यों में ऐसा रहेगा मौसम 

उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध और ओस गिरना शुरू हो गई है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ जिलों में दिखाई दे सकता है, जिससे इनमें बादलों की आवाजाही रहेगा और ठंड का अहसास बढ़ेगा। राजस्थान में भी मंगलवार सुबह कई जिलों में बादल छाए नजर आए। इस कारण ठंड का अहसास बढ़ गया है। उत्तर और मध्य भारत में अब तापमान तेजी से गिरेगा।